Evenepoel, qui remet son titre du chrono en jeu, et Kopecky en action à Zurich dimanche

Vainqueur sortant, lauréat du premier chrono du Tour et champion olympique, Evenepoel sera l'homme à battre sur le parcours de 46,1 km dessiné entre le quartier d'Oerlikon et la Sechseläutenplatz. Le Suisse Stefan Küng, à domicile, et le Slovène Primoz Roglic seront deux adversaires de taille pour Evenepoel. Tous deux sortent de la Vuelta, remportée par Roglic et où Küng a gagné le dernier contre-la-montre à Madrid. L'Italien Filippo Ganna, deuxième des Jeux et champion du monde en 2020 et 2021, et le Britannique Joshua Tarling ont connu une saison moins brillante, mais restent des spécialistes de la discipline. Les deux hommes avaient accompagné Evenepoel sur le podium l'an passé. L'Italien Edoardo Affini, récent champion d'Europe, emmène le groupe des outsiders qui comprend aussi l'Américain Brandon McNulty et un autre Suisse, Stefan Bissegger. Victor Campenaerts, le second Belge engagé dans l'épreuve, peut viser une place d'honneur.

Le parcours présente une portion plate d'une vingtaine de kilomètres avant une dizaine de kilomètres vallonnés. Les dix derniers kilomètres seront à nouveau plats.