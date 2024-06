Mathieu van der Poel n'a pas fait des deux premières étapes un objectif

Le champion du monde prendra le départ de son quatrième grand tour avec seulement sept jours de course sur route au compteur. "Il y a eu une longue période durant laquelle j'ai dû rester concentré entre la saison de cyclocross et Liège, j'avais donc besoin d'une longue pause", a expliqué Van der Poel jeudi en conférence de presse. "Je suis content de l'avoir prise, pour me remettre dans l'ambiance de l'entraînement. C'était assez relaxant d'avoir une si longue période de préparation, mais maintenant une autre longue période de course suit, avec les Jeux Olympiques également".

Présenté par certains, dont Remco Evenepoel, comme un favori des deux premières étapes du Tour, le Néerlandais dit ne pas faire un objectif de ce week-end d'ouverture. "C'est difficile à prévoir, mais les deux premières étapes sont assez difficiles. Comme l'année dernière (au Pays basque), trop dures, semble-t-il. Oui, j'ai été champion du monde ici chez les juniors. Mais à l'époque, je pesais une dizaine de kilos de moins qu'aujourd'hui".