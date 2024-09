Mondiaux de cyclisme: Evenepoel voit toujours double

A seulement 24 ans, son palmarès en la matière est effectivement assez vertigineux: champion olympique et du monde en titre, il a aussi gagné un chrono sur chacun des trois grands Tours. Mais il ne s'agit pas d'abandonner complètement l'exercice pour autant. "Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donné ces dernières semaines", observe son entraîneur Koen Pelgrim insistant que le contre-la-montre des Mondiaux et le maillot arc-en-ciel promis au vainqueur seront toujours un objectif important pour Evenepoel.

Dimanche, à partir de 14h45, le Belge sera même le grand favori à sa propre succession sur un parcours de 46,1 km qui lui convient à merveille avec une bosse au milieu et douze derniers kilomètres totalement plats le long du lac de Zurich.

"Un parcours digne d'un Championnat du monde et assez bien taillé pour moi", estime-t-il.

Et la concurrence n'est pas forcément au top. Double champion du monde en 2020 et 2021, l'Italien Filippo Ganna peine depuis sa médaille d'argent sur le chrono olympique à Paris. Troisième sur le podium des Jeux, Wout Van Aert, blessé, a mis fin à sa saison et Tadej Pogacar se concentre exclusivement sur la course en ligne le dimanche 29 septembre dont le Slovène sera le grand favori, avec Evenepoel.