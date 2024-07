Pas de regrets pour Remco Evenepoel après sa double attaque: "Il fallait essayer"

Remco Evenepoel a tenté de dynamiter la course dans la 20e et avant-dernière étape du Tour de France, samedi. Les attaques du leader de la Soudal Quick-Step n'ont pas été couronnées de succès, mais Evenepoel n'a pas de regrets. "Il fallait essayer", a-t-il confié à l'organisation après la course.

S'il a perdu un peu de temps sur le leader Tadej Pogacar et sur son dauphin Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel n'avait pas beaucoup à perdre tant l'écart avec le 4e du classement général était large. "J'ai voulu mettre la pression et voir si je pouvais faire quelque chose aujourd'hui. Mais Tadej et Jonas étaient plus forts que moi, c'est très simple. Une fois que nous étions ensemble, je me suis à nouveau retrouvé à la limite et quand ils ont attaqué je n'ai pas pu les suivre. Mais il fallait essayer, et au bout du compte je perds un peu de temps mais ce n'est pas si important."

La dernière étape, un contre-la-montre de 33,7 kilomètres, offrira une dernière opportunité de briller à Remco Evenepoel. Le champion du monde de l'exercice chronométré avait gagné l'autre chrono du Tour, lors de la 7e étape. "Demain, je veux fournir un dernier effort d'intensité maximale pour aller chercher une dernière étape. Je connais le parcours que j'ai repéré après Paris-Nice, et je l'aime bien. Mais je pense que Tadej le connaît très bien aussi, c'est chez lui. À mon avis, l'étape se jouera entre les trois premiers du classement général. Mais ce n'est pas un chrono pur, c'est un chrono de montagne. Alors Tadej sera l'homme à battre."