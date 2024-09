Prêtes à tous les scénarios, les juniores belges vont "rouler en équipe"

Auke De Buysser, Ella Heremans, Falke Kerkhof et Ilken Seynave vont disputer jeudi (départ à 10h00) la course en ligne pour les juniores aux championnats du monde de cyclisme sur route à Zurich.

Un parcours de 70 kilomètres (avec un dénivelé de 972 mètres) attend le peloton entre Uster et Zurich.

"L'attaque est parfois la meilleure défense", a commenté Kim De Baat, ancienne championne de Belgique, adjointe au sélectionneur national, préfaçant l'évènement mardi soir à Wetzikon dans l'hôtel de la délégation belge. "On va encore parler de la tactique entre nous, mais ce qui est sûr, c'est que le parcours est raisonnablement difficile. Nous avons prévu plusieurs sortes de scénario, mais quoi qu'il en soit, on doit rouler en équipe, et chacune doit se plier en quatre pour l'autre. Je ne veux pas parler de résultats pour l'instant".

Les favoris, ce sont les autres pays, à commencer par la Grande-Bretagne qui compte en ses rangs Cat Ferguson, championne du monde du contre-la-montre mardi. Mais "nous n'allons pas baser notre plan sur une seule coureuse", a souligné Kim De Baat. "Il y a bien d'autres coureuses de talent au départ et beaucoup sont à tenir à l'œil. Si quelqu'un part, on doit soit être avec, soit mener la chasse".

Ilken Seynave a pris la 25e place du contre-la-montre mardi.