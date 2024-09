Rickaert remporte la 73e édition, De Lie abandonne après avoir chuté

Jonas Rickaert, 30 ans, a remporté vendredi la 73e édition de la Zwevezele Koers, une course professionnelle du calendrier national. Après 16 tours de circuit pour un total de 153,50 kilomètres, le coureur Alpecin-Deceuninck a remporté un sprint à quatre au détriment de Tars Poelvoorde (Lotto Dstny), Dries De Bondt (Decathlon-AG2R La Mondiale) et Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step).

Victime d'une chute assez tôt dans la course, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a abandonné. Le champion de Belgique s'en est tiré avec quelques égratignures et un genou douloureux.

Dès le départ, le rythme particulièrement élevé a provoqué l'explosion du peloton assez tôt. Dans le final, Vangheluwe, Rickaert, Warlop, Poelvoorde, Vercouillie et l'ancien champion de Belgique De Bondt se sont retrouvés en tête. Suite à une accélération de Poelvoorde sous la flamme rouge, Jordi Warlop et Victor Vercouillie ont été écartés du sprint final. Alors qu'il semblait bien parti, le jeune Belge, 18 ans, s'est fait dépasser par Rickaert. Ce dernier succède ainsi à Gerben Thijssen au palmarès de la dernière course professionnelle du calendrier de Flandre occidentale.