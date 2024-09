Tim Celen espérait mieux qu'une 5e place dans ce qui était "peut-être la course de trop"

"C'était peut-être la course de trop", a commenté Tim Celen à l'issue de la course en ligne de la catégorie T2 aux championnats du monde de para cyclisme, vendredi. Le Limbourgeois s'est classé 5e à Zurich, en Suisse, et espérait un meilleur résultat.

"Je pense que c'est le moment de me vider la tête tranquillement pendant un moment et de me consacrer ensuite à l'année prochaine. Ensuite, je pourrai voir les choses revenir à la normale. J'ai déjà inscrit les championnats du monde de l'année prochaine à Renaix à mon calendrier."

En classe C1, Cyril Berthaut et Lennert Vanlathem ont sprinté pour une médaille de bronze mais ont finalement terminé 6e et 7e. Le premier était déçu du résultat, pensant qu'il aurait "pu terminer sur le podium. Mais je n'ai pas su aller à fond au sprint à cause d'un problème mécanique. C'est comme ça, j'ai tout donné." Il avait pris la 5e place du contre-la-montre, mardi.

Pour Vanlathem, qui s'était également classé 7e du chrono, la satisfaction règne après les championnats du monde. "J'ai réussi à bien suivre le groupe de poursuivants. Dans le dernier kilomètre, je voulais rester le plus possible dans la roue et tout miser sur le sprint."