Vingegaard dominé par Pogacar: "J'y ai cru, mais il a montré à quel point il était fort"

Mais non seulement le Slovène s'est accroché aux accélérations du Danois, mais il a contre-attaqué ensuite pour filer vers une victoire en solitaire et peut-être vers le gain d'une 3e victoire dans la Grande Boucle

"J'y ai cru, mais il a montré à quel point il était fort. J'ai probablement réalisé une de mes plus grandes performances et il me met une minute", a réagi Vingegaard. "Bien sûr ça semble compromis (de gagner), mais il peut avoir un jour sans, c'est possible, on l'a vu au cours des deux dernières années. C'est ce qu'il faut espérer, mais s'il maintient ce niveau ça sera difficile", a concédé le Danois qui a fait rouler son équipe Visma toute la journée, en vain.