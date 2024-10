Du changement pour 2025: la F1 va supprimer une règle supposée prolonger le suspense

Le point bonus accordé au pilote qui réalise le tour le plus rapide va être supprimé à partir de la saison prochaine, a annoncé la FIA.

L'attribution d'un point bonus au championnat du monde pour le pilote ayant réalisé le meilleur tour en course lors des Grands Prix de Formule 1 disparaîtra à partir de 2025, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA), à l'issue du Conseil mondial du sport auto jeudi.

La règle, introduite en 2019, accorde un point supplémentaire à l'auteur du tour le plus rapide en course s'il se classe parmi les dix premiers et ne fait pas l'objet d'une pénalité.