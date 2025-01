Un monstre qui vaut 14 millions d'euros: Max Verstappen se fait plaisir en s'offrant un mega yacht

Max Verstappen sait se faire plaisir. Le pilote néerlandais vient tout juste de s'offrir un nouveau mega yacht, un Mangusta GranSport 33.9, qui a récupéré il y a de cela quelques jours. Il lui a fallu deux ans pour pouvoir en profiter, le temps des préparatifs, selon le Sun.

Le bateau choisi par Max Verstappen et sa compagne, Kelly Piquet, n'est pas un bateau classique. Le navire atteint les 33 mètres de long et sera nommé "Unleash the Lion", ce qui fait référence à son animal totem, qu'il utilise régulièrement dans ses visuels en Formule 1. Le navire se compose de cinq cabines et peut accueillir une douzaine de personnes à son bord.