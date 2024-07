Novak Djokovic et Alexander Zverev se hissent sans encombre au deuxième tour

Novak Djokovic et Alexander Zverev se sont facilement qualifiés pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mardi sur le gazon de l'All England Club à Londres.

Le Serbe affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Britannique Jacob Fearnley, 277e mondial et bénéficiaire d'une invitation, et le qualifié espagnol Alejandro Moro Canas (ATP 188). Djokovic a remporté 7 de ses 24 titres en Grand Chelem à Wimbledon. La saison dernière, il a été battu en finale par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Djokovic, N.2 mondial, l'a emporté en trois sets 6-1, 6-2, 6-2 contre le Tchèque Vit Kopriva, 123e mondial et issu des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 58 minutes sur le Court Central.

Zverev, 4e mondial et tête de série N.4, a facilement battu l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 66) en trois sets 6-2, 6-4, 6-2 et 1 heure et 53 minutes sur le Court N.1. L'Allemand, qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Londres, sera opposé au deuxième tour à l'Américain Marcos Giron (ATP 46) ou l'invité britannique Henry Searle (ATP 539).