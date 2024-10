Rafael Nadal, la retraite annoncée d'une légende du sport

Partager:

MARTIN BERNETTI Rafael Nadal, roi de la terre battue qui a contribué à écrire depuis 2001 quelques une des pages les plus mémorables de l'histoire du tennis, a annoncé jeudi qu'il prendrait, fin novembre, à 38 ans, sa retraite sportive, riche d'un palmarès phénoménal avec notamment 22 Grands Chelems. "Dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que le moment est venu de mettre un terme à ma carrière, qui a été longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais pu l'imaginer", a déclaré le Majorquin dans une vidéo diffusée sur son compte X.

Lâché par son corps ces deux dernières saisons, Nadal a toutefois précisé qu'il disputerait encore une dernière compétition, la finale de la Coupe Davis prévue à Malaga le mois prochain, 20 ans après celle remportée à Séville, une façon de "boucler la boucle", a-t-il relevé. Djokovic-Federer-Nadal: de l'immense trio ayant régné durant deux décennies sur le tennis mondial, il est le deuxième à tirer le rideau. "Quelle carrière, Rafa!", s'est ainsi exclamé sur Instagram Roger Federer, ami et plus farouche adversaire sur le court, qui a raccroché il y a deux ans déjà: "Merci pour les souvenirs inoubliables et tous tes exploits dans le jeu que nous aimons. Ce fut un honneur absolu".

Les hommages ont afflué, du monde du tennis et bien au-delà: "Ton dévouement, ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes à travers le monde", a lancé le quintuple Ballon d'or de football, Cristiano Ronaldo, ex star du Real Madrid dont "Rafa" est fan. - Guerrier - ADRIAN DENNIS Après Roger Federer, l'Espagnol quitte donc à son tour le circuit et laisse Novak Djokovic orphelin, à 37 ans, de ses deux rivaux historiques. Son dernier match remonte aux Jeux olympiques de Paris, sur la terre battue de Roland-Garros, où il a écrit pendant près de 20 ans les plus grandes pages de son histoire. Très loin de son meilleur niveau physique, il y avait explosé au deuxième tour contre Djokovic 6-1, 6-4.