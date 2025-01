"Les enfants l'utilisent au moins une fois par week-end": 25% des ménages belges choisissent cette alternative pour payer leurs sodas moins cher

Alors que le prix des boissons gazeuses a bondi de 7 % en décembre, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des machines à eau pétillante, à la fois économiques et écologiques.

Depuis trois ans, Céline utilise régulièrement une machine à eau gazeuse chez elle. "Les enfants l'utilisent une fois au moins par week-end. Et nous, c'est ponctuel, comme ce week-end où on a préparé un plus gros souper. La machine a servi beaucoup plus : on a fait 7-8 litres d'eau pétillante sur la soirée", raconte-t-elle.

Au-delà du côté pratique, Céline voit dans cet appareil un moyen de réduire ses dépenses et son impact environnemental : "On a les bouteilles dont on a besoin quand on en a besoin, sans surplus à jeter."