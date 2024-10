Vaste opération de contrôle des camions sur l'E42: "Les amendes sont à la hauteur des risques que les conducteurs prennent"

Une vaste opération a eu lieu ce vendredi sur l'autoroute E42 à Verlaine en province de Liège. Des camions et camionnettes ont été contrôlés par la police, mais aussi par les services publics wallons et fédéraux. Les autorités se sont concentrées sur des contrôles de sécurité des véhicules, du carburant et des horaires de roulage.

Six zones de police locale, la police fédérale, les services de douane et d'autosécurité sont mobilisés sur l'autoroute E42 à Verlaine. Leur cible sont les camions qui sont contrôlés avec minutie. Une inspection complète dure environ plus ou moins deux heures. Et ce vendredi, ils sont presque tous en infraction.

Sur l'aire de repos, Cédric se charge du contrôle technique. Il vérifie freins, phares et pneus. "Ici, je vais contrôler l'état du pneu, l'usure. Regarder s'il n'y a pas de coupure, l'état général de la boîte de roulement. On peut également contrôler l'état des freins. Et ici, les disques, les plaquettes", détaille l'inspecteur de contrôle technique routier.

Avec les années, les fraudes sont de plus en plus compliquées à repérer. Mais une infraction est plus courante que les autres : le carburant. Mais sur cette dépanneuse, il n'y a rien à signaler. "Si on roule au rouge, ça se voit, puisque forcément, il y a un colorant rouge dans le gasoil. Donc là, le contrôle visuel est suffisant. Et il sera de toute façon confirmé au niveau du laboratoire", indique Aurélien Letawe, douanier.

Des amendes salées

Pour cette opération, la police ne constate pas particulièrement d'augmentation par rapport à celle de l'année passée. Et il faut dire que les amendes distribuées sont salées, comptées parfois plusieurs milliers d'euros. "Les amendes sont à la hauteur aussi des risques que les conducteurs prennent en faisant rouler leur camion qui n'est pas du tout conforme et le risque que cela représente pour les autres usagers de la route", souligne la commissaire à la police de Liège.

Aujourd'hui, une trentaine de camions ont été contrôlés.