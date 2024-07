Le PTB accuse MR-Engagés de surtout vouloir "économiser, déréguler et privatiser"

"Austérité", c'est le mot mis en avant par le PTB jeudi en réaction aux Déclarations de politique régionale et de politique communautaire présentées le même jour par les présidents du MR et des Engagés.

Les deux partis, qui formeront des gouvernements régional et communautaire plus à droite que les précédents, sont tombés d'accord sur une ligne à suivre dans ces deux entités. Il y est souvent question de "simplification" et "rationalisation", a noté en fin de journée Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au parlement wallon. "Mais simplification et rationalisation semblent être les nouveaux mots code du gouvernement MR-Engagés pour économiser, déréguler et privatiser", a-t-il balayé.

Le duo MR-Engagés promet un tournant budgétaire vers plus de rigueur dans les dépenses, pour un retour à l'équilibre de la Wallonie en 10 ans. Mais pour le parti marxiste, la crainte est que la promesse de "se recentrer sur l'essentiel" cache en réalité "une austérité menant à la privatisation". Germain Mugemangango pointe ainsi "la multitude des références aux partenariats public-privé pour les maisons de repos, le logement ou les transports publics", ce qui selon lui "annonce commercialisation et privatisation", pour finalement "des hausses de prix et des baisses de qualité".