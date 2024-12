Le poids des déchets par Wallon a drastiquement diminué en dix ans, comment l'expliquer?

Le nombre de déchets par habitant est passé sous la barre symbolique des 500 kg en Wallonie. Une baisse significative en une dizaine d'années seulement, mais comment l'expliquer ?

"On trie nos déchets. Je remarque ça partout dans la rue ici. Et je crois que oui, on consomme moins, beaucoup moins", explique un habitant. "On essaie de diminuer au maximum nos déchets pour éviter le gaspillage. Et même d'un point de vue écologique, c'est quand même mieux de limiter tous ces déchets", ajoute une autre.