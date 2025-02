"On ne travaille pas moins que les autres": de nombreux profs ressentent un manque de respect envers leur métier

Mené à l'automne dernier, un sondage auprès de quelque 110.000 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles -mais auquel moins de 10.000 ont répondu- montre que près de 40% des enseignants ont été confrontés plus de dix fois au cours de cinq dernières années à un manque de respect de leurs apprenants. "Sur le terrain, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, ça dépend aussi dans quel établissement on est", constate une enseignante que nous avons rencontré. "Il y a toujours des élèves extrêmement respectueux, plus ou moins respectueux, moins respectueux", constate Claire, une professeur de langues.

Autre signe de malaise au sein des établissements: 62% des répondants affirment déjà s'être autocensurés en classe au moment d'aborder des sujets sensibles, sans que l'enquête n'en précise toutefois les circonstances exactes. "Il y a certaines matières, comme le cours de science ou le cours de religion, où, par rapport à certains élèves il peut y avoir des fois un problème", constate un directeur d'établissement. "Il y a une mise en doute de certains thématiques, dans certains cours".

Raphaël Tabruyn, prof de math, constate aussi un désamour pour ce métier. "On revient toujours sur les mêmes rengaines : beaucoup de congés, pas beaucoup d'heures de travail alors que dans les faits, on ne travaille pas moins que d'autres et le travail a des avantages et des inconvénients comme tous les métiers".

Sensibiliser les familles et les enseignants

Face à ce constat, la ministre Glatigny entend soumettre aux acteurs de l'école un éventail de mesures afin de renforcer la sensibilisation des familles au respect envers les membres du personnel scolaire, créer des dispositifs de médiation interne aux écoles, mieux former les enseignants, mais aussi revoir la gradation des sanctions prévues par le Code de l'enseignement en cas de comportement irrespectueux ou violent.