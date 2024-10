Un chiffre alarmant: avec un Belge sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté, le nombre d'épiceries sociales de la Croix-Rouge a doublé

Deux fois par semaine, Sébastien ravitaille les épiceries sociales de la Croix-Rouge. Que cela soit des produits bio, véganes ou autres, il faut les trier dans des rayons de plus en plus diversifiés. "Nous avons de plus en plus de choix et la clientèle augmente, donc il faut absolument offrir plus de diversité", constate Patricia Michaux, bénévole à la Croix-Rouge.

En dix ans, le nombre de ces épiceries sociales a doublé en Fédération Wallonie-Bruxelles : la Croix-Rouge en compte aujourd'hui 47. L'organisation vient même de créer la première plateforme d'achat solidaire.