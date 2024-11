Info trafic: quel est l'état de la circulation ce vendredi matin?

07h30 RAS sur les routes Pas grand chose à signaler ce vendredi matin et c'est tant mieux. Trois zones de 10 minutes de ralentissements sur le ring de Bruxelles: deux en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren et en extérieur avant le chantier d'Anderlecht entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord. On y ajoute une petite zone de ralentissement entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard.

07h13 Situation très calme sur nos routes C'est une situation encore très calme ce vendredi matin. Seules les files habituelles sont à signaler: en intérieur, +10 min entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. En extérieur, +10 min entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Début des files également sur l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize.

06h33 Aucun accident à signaler Pas d'accidents sur notre réseau routier. Seul le début des files habituelles est à signaler: en intérieur, entre Vilvorde et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. En extérieur, entre Dilbeek et Anderlecht-Nord vers Halle.