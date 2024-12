"Des gens ont demandé si on en vendait encore": les cigarettes ne seront bientôt plus exposées à la vue des clients dans les magasins

Du changement concernant la vente de cigarettes en Belgique à partir du 1er avril. La législation contre le tabac sera plus stricte. Concrètement, les magasins qui vendent des cigarettes ne pourront plus les exposer à la vue des clients. Une règle qui va nécessiter une importante réorganisation dans les librairies et les petits commerces.

"Les gens nous ont déjà demandé ce matin, si on ne vendrait plus de cigarettes. Donc il va falloir beaucoup en parler. Je ne pense pas que ça aura un impact sur la consommation", estime Isabelle.

Dès le 1er avril, l'interdiction d'exposition des produits de tabac entrera en vigueur. Et on se prépare maintenant. Voici les règles à respecter: aucune exposition des cigarettes ou des produits dérivés. Le lieu de stockage doit être neutre, pas de slogan ou d'enseigne. La Fondation contre le cancer pense que les effets seront bénéfiques.

"Ne pas exposer le produit permet d'éviter l'achat compulsif des personnes en cours d'arrêt et de ne pas le banaliser aux yeux des jeunes", indique la Fondation cotnre le cancer.

Ce n'est plus possible d'investir

Si le secteur souligne l'intérêt en termes de santé publique, il s'inquiète pour les investissements à faire. Des armoires, des rideaux, le prix des cigarettes augmente, les marges diminuent (2%, une impasse).

"Celui qui doit investir, qui n'a plus de bénéfices, n'investira pas. Ce n'est plus possible d'investir. Les meubles, tout a vraiment un coût élevé. Plus on avance, plus tous les matériaux sont chers", indique Danny Scohy, le gérant d'une librairie.

Certains commerçants parlent maintenant d'arrêter la vente de cigarettes pour assurer leur survie.