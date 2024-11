"Je suis partie vers une lumière": Fabienne a vécu une expérience de mort imminente, elle raconte ce qu'elle a ressenti

Fabienne Raoul, ingénieure de formation, témoigne de son expérience de mort imminente et de sa guérison qui défie la science. Son livre "Ces guérisons qui défient la science" ouvre le débat sur l'accord entre corps et esprit dans le processus de guérison.

Fabienne Raoul distingue l'idée de Dieu, qu'elle considère comme un concept trop figé, de ce qu'elle appelle "une autre dimension" de notre réalité. "Je suis intimement convaincue qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous, mais notre cerveau ne perçoit qu'une infime partie de cette réalité", explique-t-elle. Cette perception de l'invisible, qu'elle qualifie de "dimension supérieure", nourrit une réflexion sur la relation entre le corps et l'esprit, et notamment sur la manière dont les émotions influencent notre santé physique.

Dans son ouvrage "Ces guérisons qui défient la science", Fabienne Raoul explore les mystères de guérisons inexpliquées, un sujet qui la touche personnellement. Ingénieure de formation, Fabienne Raoul a toujours eu une vision cartésienne du monde. Mais un malaise cardiaque survenu en 2004 a bouleversé sa perception de la réalité. Elle raconte une expérience de mort imminente, qui a marqué un tournant dans sa vie. "Lors de mon malaise cardiaque, j'ai perdu connaissance et je suis partie instantanément vers la lumière, où des êtres m'attendaient. J'ai baigné dans un amour extrêmement puissant", confie-t-elle. Une expérience spirituelle qu'elle n'avait jamais anticipée, et qui l'a ouverte à l'existence d'une dimension invisible, bien au-delà de ce qu'elle pouvait concevoir jusque-là.

Dans son livre, Fabienne Raoul s'interroge sur l'impact de la psychologie et des émotions sur la guérison physique. Elle se réfère notamment à la médecine chinoise, qui valorise l'harmonie entre le corps et l'esprit. "En Occident, nous avons une vision très matérialiste de la médecine, où l'on traite l'organe malade sans tenir compte de la personne dans sa globalité", souligne-t-elle. Cette approche, trop réductrice selon elle, ne permet pas de saisir l'impact profond des émotions sur le corps. Le lien entre état mental et maladie semble désormais reconnu dans certaines médecines traditionnelles, mais reste un terrain flou et peu exploré en médecine conventionnelle.

L'effet placebo : une preuve de la puissance de l'esprit

Un autre concept qu'elle aborde est l'effet placebo, souvent relégué au rang de phénomène anecdotique, mais que Fabienne Raoul considère comme une illustration concrète du pouvoir de la pensée sur la guérison. "L'effet placebo démontre que l'esprit a une influence réelle sur le corps. Cela montre bien que notre psychologie peut agir sur notre physiologie", affirme-t-elle. Elle invite ainsi à ne pas négliger cette dimension psychologique dans le processus de guérison.

La guérison n'est pas seulement physique

Au-delà des guérisons physiques, Fabienne Raoul évoque également la guérison spirituelle, celle que l'on atteint au moment de la mort. "Certains de mes témoins ont trouvé la paix avant de partir, de manière presque miraculeuse, dans un état de sérénité absolue", raconte-t-elle. Pour elle, la guérison ne se limite pas à la guérison du corps, mais peut aussi concerner la paix intérieure, qu'il est possible d'atteindre à tout moment de la vie.

L'autrice nourrit l'espoir qu'un jour la médecine occidentale intègre ces dimensions spirituelles et émotionnelles dans sa pratique. "Je rêve de créer une base de données qui recenserait les cas de guérisons inexpliquées pour qu'on puisse les étudier d'un point de vue transversal", confie-t-elle. Selon elle, l'avenir de la médecine pourrait reposer sur un dialogue entre les sciences, les psychologues et les médecines traditionnelles. En réunissant toutes ces approches, il serait possible de mieux comprendre pourquoi certaines guérisons échappent à la science actuelle et pourquoi d'autres, parfois inexplicables, se produisent.