Soigner le cancer de l'oeil grâce à une plaque en or radioactive: l'incroyable opération menée aux Cliniques Saint-Luc

Il existe une forme rare et méconnue de cancer : le mélanome intraoculaire. Il s’agit d’une tumeur qui grossit dans l’œil. 130 Belges sont diagnostiqués chaque année. Les cliniques Saint-Luc à Bruxelles proposent un traitement unique en Belgique : une plaque radioactive en or qui est implantée dans l’œil durant 4 jours.

RTL info a pu suivre en exclusivité une opération impressionnante : celle du placement d'une plaque radioactive dans l'œil d'un patient atteint d'un mélanome de taille moyenne. "Elle a une forme de cœur, cette tumeur", constate Paulina Bartoszek, chirurgienne spécialisée en oncologie oculaire, après avoir ouvert l'œil du patient de 65 ans.

L’intervention dure une trentaine de minutes. Et il faut avoir l'estomac bien accroché pour en voir les images. La chirurgienne que nos reporters ont suivi place une plaque radioactive contre la tumeur et l'enlèvera quatre jours plus tard. Un traitement qui présente plusieurs avantages. "Si on veut retirer la tumeur chirurgicalement, il faudrait retirer l'œil, explique la chirurgienne. Si on pratique ce genre d'interventions, c'est pour pouvoir conserver l'œil du patient".