En Libye, une réfugiée soudanaise brave les idées reçues

Dans un secteur traditionnellement réservé aux hommes, cette Soudanaise de 22 ans, réfugiée en Libye après avoir fui la guerre dans son pays, brave les idées reçues d'une société conservatrice, forte du soutien infaillible de son frère Sahabi et du patron libyen du garage.

Clé à molette à la main, Asawar Mustafa inspecte l'huile avant de procéder à la vidange du véhicule d'une habituée d'un garage de la ville libyenne de Misrata qui propose un service unique en son genre, réservé aux femmes et prodigué par une femme.

Au début, "l'expérience était un peu difficile", explique à l'AFP Asawar qui craignait de "se tromper et d'abîmer la voiture des clientes. Mais quand j'ai vu le résultat, j'ai été rassurée et maintenant ça me passionne".

Mahmud Turkia

Avec ses quatre soeurs, son frère et leur mère, Asawar a quitté le Soudan en octobre 2023, traversant le désert pour entrer en Libye après un périple de dix jours, "les pires jamais vécus", raconte-t-elle à l'AFP sans fournir de détails.

Ce pays plongé dans le chaos depuis la chute et la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, compte entre 1,7 et 2 millions d'étrangers "entrés illégalement" en Libye et vivant souvent dans des conditions déplorables.