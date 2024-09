"Près de 9.200 personnes ont vu leurs conditions de travail se dégrader", selon le SETCa

Le SETCa, lui, observe la situation d'un autre oeil. "Depuis le passage en franchise, le nombre de malades de longue durée a explosé tant la pression quotidienne est insoutenable. Les CDD n'ont pas été renouvelés, beaucoup d'autres CDI sont partis. Tous ces travailleurs 'ordinaires, historiques' sont remplacés sur le terrain par une armée de flexi-jobbers ou d'étudiants", déplore le syndicat. "Il est alors évident que le différentiel est important en termes de coûts. Mais cela veut aussi dire que la qualité d'emploi n'est plus là."

Le week-end dernier, le directeur de l'enseigne au lion affirmait dans la presse que la franchisation avait été "la bonne décision", et que les magasins Delhaizes "étaient à nouveau rentables".

De nombreux travailleurs dénoncent en outre "des changements d'horaires en permanence, des ouvertures tardives et du dimanche, une pression constante pour toujours plus de flexibilité, de la polyvalence à l'excès, un manque de clarté sur les fiches de paie, de la surveillance et des méthodes qui frôlent parfois le harcèlement", poursuit le syndicat socialiste.

Les ouvertures des magasins le dimanche se trouvent également dans le viseur du SETCa : "Delhaize et sa clique de franchisés sont occupés à faire un dumping social qui va forcer toute la distribution à travailler le dimanche, avec l'aide du futur gouvernement. Ce sont les conditions de travail de tout le secteur du commerce qui sont tirées vers le bas."

Selon le syndicat, le passage en franchise était dès lors une erreur, qui "laissera des traces" sur tout le secteur de la distribution.