Une production mondiale de vin 2024 dans la droite ligne du mauvais bilan de 2023, selon l'OIV

La production mondiale de vin en 2024, affectée de nouveau par de mauvaises conditions climatiques, devrait s'approcher du bilan de 2023, qui avait donné le plus faible volume produit en plus de 60 ans, selon des estimations fournies lundi par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

"Les premières indications suggèrent que 2024 sera une nouvelle année de production relativement faible, le plus probablement sous les 250 millions d'hectolitres", a déclaré le directeur général de l'OIV, John Barker, devant le 45e congrès de son organisation, qui s'est ouvert à Dijon.