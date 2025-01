La guerre commerciale est déclarée: Donald Trump confirme les taxes douanières sur le Canada, le Mexique et la Chine

La porte-parole de la présidence, Karoline Leavitt, a confirmé vendredi qu'il n'y aurait pas de retour en arrière de dernière minute. "Le président va imposer ce samedi 25% de droits de douane sur le Mexique, 25% de droits de douane sur le Canada et 10% de droits de douane sur la Chine pour le fentanyl illégal qu'ils produisent et dont ils permettent la distribution dans notre pays", a déclaré Mme Leavitt.

Impact économique majeur

"Je sais qu'ils agissent rapidement. S'ils font ce qu'il faut, il n'y aura pas de droits de douane", avait-il assuré. Plusieurs éléments restent cependant inconnus: quelle sera la portée des droits de douane - ciblés ou généralisés - et quel outil légal Donald Trump emploiera pour justifier la décision.

La mesure pourrait ouvrir la porte à des recours, tant en justice, de la part des Etats concernés ou d'entreprises américaines touchées par la décision, que dans le cadre des procédures de règlement des conflits prévus dans le cadre de l'accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).

L'impact économique de ces mesures pourrait être important pour les quatre pays. Selon Oxford Economics, l'économie américaine risque de perdre 1,2 point de pourcentage de croissance tandis que le Mexique pourrait plonger dans la récession. "Les principales exportations du Mexique sont l'alimentation, les équipements de transport et l'électronique. Ils concernent plus de 50% des exportations du pays et une part importante de l'activité industrielle", a rappelé Joan Domene, analyste pour Oxford Economics.

Wendong Zhang, professeur à l'Université Cornell, envisage pour sa part un choc moindre pour les États-Unis et plus marqué pour le Canada et le Mexique. "Dans un tel scénario, le Canada et le Mexique peuvent s'attendre à voir leur PIB reculer respectivement de 3,6% et 2%, les Etats-Unis de 0,3%", a-t-il ainsi estimé.

Pékin aussi "souffrirait d'une escalade de la guerre commerciale existante, mais bénéficierait en même temps (des tensions entre les Etats-Unis), le Mexique et le Canada".