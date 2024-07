Les activistes doivent cesser leur occupation d'un bâtiment de la KU Leuven d'ici 18h00

L'occupation du bâtiment De Valk dure depuis sept semaines. "Au cours des dernières semaines, l'université s'est efforcée de veiller à la sécurité physique et sociale des activistes et de tous les autres collègues et étudiants", explique la KU Leuven. "Cependant, comme le bâtiment n'est pas équipé pour accueillir des semaines d'occupation avec des nuitées sur place, l'université a dû déployer du personnel et des ressources supplémentaires à cette fin. Une surveillance supplémentaire a été nécessaire car les activistes n'ont pas pu garantir que les accords conclus concernant l'utilisation de l'espace étaient toujours respectés, ce qui a entraîné, entre autres, quelques incidents en matière de sécurité et d'hygiène."

De nombreuses activités au sein du collège et sur le campus, telles que des examens, des séminaires et des conférences, ont dû être déplacées en raison de l'occupation, ajoute l'université. "Cela aussi a demandé beaucoup d'efforts et de flexibilité en coulisses."