Les garde-côtes chinois empêchent l'évacuation d'un militaire philippin en haute mer

Les garde-côtes chinois ont bloqué et heurté deux navires philippins qui procédaient à l'évacuation sanitaire d'un militaire, selon une vidéo publiée vendredi par les garde-côtes philippins.

L'incident présumé s'est produit le 19 mai près de l'atoll Second Thomas, qui fait partie des îles Spratleys, où des troupes philippines ont installé une garnison dans un navire échoué de la marine pour défendre les revendications de Manille dans cette zone.

L'atoll est situé à environ 200 kilomètres de l'archipel philippin de Palawan, et à plus de 1.000 kilomètres de la côte chinoise la plus proche, l'île de Hainan.