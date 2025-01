Meta force-t-il ses abonnés à suivre Donald Trump sur Instagram ?

Après l'investiture de Donald Trump, Marck Zuckenberg a opéré de grands changements pour son entreprise Meta (Facebook, Instagram, Threads...) : désormais, plus de vérificateurs de faits, ni de quotas imposant à l'entreprise d'engager certains profils. Mais a-t-il obligé ses utilisateurs à suivre Donald Trump sur le réseau social Instagram ?

La réponse est non, Meta n'a obligé personne, du moins n'a automatiquement pas abonné les personnes au compte de Donald Trump. En fait, le compte @Potus est transféré d'un président américain à l'autre. C'est-à-dire qu'après l'investiture de Donald Trump, celui-ci a hérité de ce compte Instagram. Dès lors, les personnes abonnées à @Potus, le restent.

De nombreux internautes ont été surpris de suivre le compte Instagram officiel de Donald Trump, @Potus (pour Président des États-Unis). Au vu de l'amitié soudaine entre lui et le milliardaire Marck Zuckerberg, à la tête de Meta (Instagram, Facebook, Threads..), certains se demandent si le groupe les a obligés à suivre Donald Trump.

Néanmoins, tous les réseaux sociaux ne fonctionnent pas de la même façon. Pour X, anciennement Twitter, les compteurs sont remis à zéro. Lorsque Donald Trump a pris le compte X du président des États-Unis, tous les followers ont été automatiquement désabonnés. Et s'ils veulent suivre le nouveau président, ils doivent donc entreprendre la démarche.

Des relations ambiguës

Les récentes décisions de Meta, telles que l'abolition des vérificateurs de faits et la fin des quotas de diversité, illustrent un changement de direction qui semble aligné sur la politique de Trump. Cela alimente des spéculations sur l'influence de cette relation, particulièrement autour de questions sensibles telles que la modération des discours haineux ou la politique de recrutement au sein de Meta.

Toutefois, il est important de noter que ces nouvelles pratiques ne suppriment pas les réglementations locales et européennes qui continuent de protéger les utilisateurs en Belgique et dans d'autres pays européens. Cela signifie que malgré les évolutions internes de Meta, les règles concernant la modération de contenu et la diversité peuvent encore être appliquées selon les juridictions locales.