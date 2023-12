Présidentielle en RDC: premières tendances vendredi, selon un responsable

"Demain nous commençons à publier les résultats", a déclaré sur la Radio Top Congo Didi Manara, deuxième vice-président de la Céni. "Je parle des tendances", a-t-il ajouté.

Des élections générales (présidentielle, législatives, provinciales et locales) ont été organisées mercredi en RDC et prolongées jeudi en raison de divers problèmes logistiques et dysfonctionnements.