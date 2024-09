Tentative d'évasion de la plus grande prison du Congo: au moins "129 morts" et des "femmes violées"

Plus d'une centaine de personnes sont mortes à la suite de la tentative d'évasion, ce lundi, de la prison de Makala, la plus grande prison de République démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa, annonce ce mardi sur le réseau social X (anciennement Twitter) le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et sécurité, Jacquemain Shabani.

"Le bilan provisoire est de 129 morts, dont 24 par balles, après sommation, les autres victimes étant décédées par bousculade ou étouffement. On dénombre également 59 blessés pris en charge par le gouvernement, ainsi que quelques cas de femmes violées", détaille-t-il. Ce compte-rendu fait suite à une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité.