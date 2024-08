Une délégation du Hamas se rend au Caire où se tiennent des négociations en vue d'une trêve... mais n'y participera pas

Il y a une semaine, les médiateurs américain, qatari et égyptien avaient discuté avec les chefs du renseignement israélien à Doha d'un plan pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assorti de la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Ce nouveau cycle de négociation se poursuit depuis vendredi au Caire en présence du directeur de la CIA, William Burns, du coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, du chef du Mossad (renseignements extérieurs israéliens), David Barnea, et du Shin Bet (sécurité intérieure israélienne), Ronen Bar.

Même s'il ne participe pas aux discussions, le Hamas est régulièrement tenu informé des avancées par les médiateurs égyptien et qatari. Il a récemment dit refuser "plus de négociations" et plaidé pour "l'application du plan Biden", une feuille de route présentée fin mai par le président américain Joe Biden.

Le principal point d'achoppement est l'insistance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à maintenir des troupes dans le "couloir de Philadelphie", à la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza.