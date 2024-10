Des centaines de personnes devant la Bourse de Bruxelles pour rendre hommage aux victimes palestiniennes et libanaises

Environ 500 personnes ont rendu hommage aux victimes palestiniennes et libanaises devant la Bourse de Bruxelles.

Une veillée commémorative pour les victimes palestiniennes et libanaises a rassemblé lundi soir quelque 500 personnes, selon la police bruxelloise, devant la Bourse de Bruxelles.

Dès 20h00, les bougies ont illuminé la place tandis que résonnaient les premiers "Free, free Palestine". Dans une atmosphère manifestement chargée d'émotion, la foule a ensuite observé une minute de silence. "Jusqu'à ce que la Palestine soit libre, nous lutterons à ses côtés contre l'oppresseur", a insisté un manifestant.

Il y a un an, le mouvement islamiste palestinien Hamas menait une attaque sans précédent dans le territoire israélien, faisant quelque 1.205 morts et 251 otages. Depuis l'offensive israélienne lancée en représailles, des secteurs entiers de la bande de Gaza ont été réduits en ruines, la quasi-totalité de ses 2,4 millions d'habitants ont été déplacés et au moins 41.909 Palestiniens y ont été tués, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), plus de 14.100 enfants gazaouis auraient perdu la vie et au moins 10.000 personnes, "probablement sous les décombres", sont portées disparues.