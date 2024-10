115 emplois menacés à Tertre: une restructuration a été annoncée dans l'entreprise Yara

La transformation proposée impliquerait la fermeture de l'unité d'ammoniac et une concentration de la production sur les produits les plus compétitifs, notamment les engrais à base de nitrate haut de gamme et les produits chimiques azotés industriels.

La direction de l'entreprise a annoncé que la transformation se traduirait par une réduction des volumes de production et environ 115 travailleurs, sur un effectif actuel de quelque 300 employés, seraient potentiellement licenciés, tout en préservant l'usine de Tertre à long terme et plus de 200 emplois.

Réaction des syndicats

La réaction syndicale n'a pas tardé après l'annonce de l'intention de transformation et de restructuration par la direction de Yara Tertre. La FGTB s'est dite "abasourdie" par l'annonce.

"Le contexte n'était pas bon dans l'entreprise et les travailleurs le sentaient", a expliqué Lionel Quebella (FGTB). "Nous n'avons pas été surpris outre mesure par l'annonce de la direction, mais c'est le chiffre de 115 travailleurs qui nous a choqués. Nous savons que cette annonce émane d'une décision de groupe, sachant que la production d'ammoniac en Europe est en fin de course. Mais, ce que nous sentons, c'est qu'il y a autre chose derrière l'annonce car, si on se concentre sur l'arrêt de la production d'ammoniac à Tertre, on devrait compter quelque 70 postes. D'autres choses vont donc apparaître. Et j'ajouterai que l'entreprise nous annonce ce projet de transformation en 2024 alors que l'on sait depuis longtemps que nous allons dans le mur au niveau de la production d'ammoniac. Il n'y a pas eu d'anticipation, comme chez Holcim, où l'entreprise est entrée dans la décarbonation."