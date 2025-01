À Mouscron, la passerelle au-dessus de la gare est enfin accessible: "C'est un bien vital pour les habitants de l’autre côté"

Les premiers utilisateurs se montrent enthousiastes : "C’est un bien vital pour les personnes qui vivent de l’autre côté de la gare. Les personnes âgées, les mamans avec des poussettes n’ont parfois pas le temps de faire le tour pour aller à l’école ou ailleurs. Ça fait gagner du temps", témoigne une habitante. Une autre ajoute : "Elle est très pratique et je gagne du temps pour aller au travail, minimum dix minutes."

Malgré son ouverture, la passerelle n’est pas encore entièrement achevée. "Il reste à poser une couche de résine sur le béton et à installer des caméras de vidéosurveillance au niveau des ascenseurs et de leurs sorties", précise Ann Cloet.

Vers un accès direct aux quais ?

Pour l’heure, la passerelle ne permet pas d’accéder directement aux quais de la gare. Une situation que les autorités locales espèrent voir évoluer. Simon Varrasse, échevin de la mobilité, explique : "Il est important de continuer les discussions avec Infrabel et la SNCB pour qu’à terme, l’accès aux quais via la passerelle devienne possible. Techniquement, cela peut se faire."

Pour Simon Varrasse, échevin de la mobilité de Mouscron, des améliorations sont possibles. ©RTL info

Les élus communaux plaident également pour une augmentation du nombre de trains en soirée afin de mieux desservir Mouscron. Une demande qui reflète leur volonté d’améliorer la mobilité dans la région.