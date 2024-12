Les commerçants de Neufchâteau font le buzz avec un clip de rap: "Pourquoi ne pas détrôner Mariah Carey pour les fêtes?"

En résumé, ce clip pour Laurence c'est une manière de dire aux clients "'On existe, pensez à nous et venez nous voir".

"Mais on a pris confiance. Le but était de montrer qu’on est là, que Neufchâteau existe, et rappeler aux gens l’importance de privilégier les commerces de proximité, où le contact humain reste essentiel."

14 heures après, le compteur avait explosé avec plus de 21.000 vues sur Facebook.

"Nous voulions que le clip montre les lieux emblématiques de Neufchâteau, l’intérieur des commerces, et surtout les visages des commerçants, souriants et accueillants."

Les coulisses d’un projet audacieux

Réaliser ce clip n’a pas été sans défis. "D'abord, le texte, on voulait quelque chose qui accroche, qui passe bien. Ensuite, ça a été de contacter les commerçants : on n'a pas eu énormément de retour sur les 150 commerçants. Troisièmement, mettre en place les choses dans un domaine que l'on ne connaît pas du tout, prendre des contacts… Mais on a géré et on a bien rigolé !" raconte Laurence Louppe.

L’idée de base a été confiée à MCLD, le rappeur local. "On lui a donné quelques idées et il a gratté autour, a proposé quelques textes, et c'est parti comme ça".

Pour le jeune rappeur, qui habite Neufchâteau depuis 12 ans, "l'ambiance était incroyable, ça a été une découverte". Il va même plus loin : "C'est un rêve de gosse de pouvoir chanter pour ma ville et les gens en général".

En termes d'écriture, s'il n'est pas habitué à ce genre de texte, cela a été pour lui "quelque chose de nouveau, de très fort à écrire". "Ils m'ont donné des mots-clefs qu'ils voulaient ressentir en écoutant et j'en ai fait quelque chose à mon image".

Un message fort à l’approche des fêtes

L’objectif de cette initiative dépasse le simple buzz. À l’approche des fêtes de fin d’année, les commerçants souhaitent inciter les habitants à acheter local.

"Les grandes plateformes prennent beaucoup de place. Pour nous, commerçants, c’est une question de survie. Les cadeaux de fin d'année, c'est ici qu'il faut venir les chercher", souligne Laurence Louppe.

Avec une bonne dose d’humour, elle ajoute : "On veut avoir la banane, et pourquoi pas détrôner Mariah Carey pour les fêtes !"

Bien que tous les commerçants n’aient pas répondu à l’appel, ceux qui se sont engagés ont su relever le défi dans un domaine qu’ils ne maîtrisaient pas. "On a bien rigolé", résume Laurence Louppe.

L’initiative s’inscrit dans une série d’actions visant à redynamiser Neufchâteau, comme un récent concours photo organisé avec le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI).