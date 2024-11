Un classement surprenant: le prince William élu... homme chauve le plus sexy de l'année

Le prince William conserve sa première place dans le classement des "hommes chauves les plus sexy de l'année", tandis que son frère Harry fait une entrée notable dans le top 25 des "50 hommes les plus sexy de tous les temps". La famille royale britannique continue de faire sensation sur la scène médiatique et glamour.

Dans un classement réalisé par l’agence de relations publiques Reboot, le prince William s’impose pour la deuxième année consécutive en tant que "l'homme chauve le plus sexy". Avec un score presque parfait de 9,86 sur 10, l’héritier du trône devance des stars telles que Dwayne "The Rock" Johnson (8,88) et Shaquille O'Neal (8,84). Ce succès repose sur des critères précis, allant de la symétrie du visage à l'attractivité de la voix, en passant par la brillance du crâne. Un facteur supplémentaire semble jouer en sa faveur : une popularité toujours croissante, avec des recherches en ligne enregistrant plus de 16.800 mentions de l’expression "torse nu" ou "image nue" associée au prince.

Mais William n'est pas seul à briller. Le magazine "Harper’s Bazaar" a récemment classé les "50 hommes les plus sexy de tous les temps", et le prince Harry s’y distingue en occupant la 25ᵉ place, juste devant des stars comme Orlando Bloom et Ryan Reynolds. Bien que loin de la première place, détenue par l’icône James Dean, Harry confirme ainsi sa place parmi les personnalités les plus admirées à travers les générations.