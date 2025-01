"Un record extravagant": un ingénieur allemand reste 120 jours immergé sous l'eau

Dans son 30 m2 habitable, il disposait de lit, toilettes, télévision, ordinateur, vélo d'appartement et de ventilateurs. La connexion Internet était établie via une liaison satellite et des panneaux solaires en surface lui assuraient la fourniture d'électricité. Il avait un générateur de secours, mais pas de douche.

Deux horloges numériques lui indiquaient le temps déjà passé, et celui qui lui restait à tenir bon pour gagner son pari. Quatre caméras l'ont filmé en permanence pour s'assurer de son état de santé et qu'il ne remontait pas en surface.

Un record extravagant

Ce record "est certainement l'un des plus extravagants" et a nécessité "pas mal de travail", a déclaré Susana Reyes, adjudicatrice officielle du Guinness World Records. "Nous avions besoin de témoins qui surveillaient et vérifiaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant plus de 120 jours, et cette vérification a été l'un des grands défis de ce record", a-t-elle ajouté.

Son associé Grant Romundt, avec lequel il a fondé une entreprise et construit trois maisons sur l'eau de ce type dans cette zone des Caraïbes panaméennes, avait expliqué s'être "lancé dans cette quête du Guinness World Records pour montrer au monde qu'on peut innover et vivre sous l'eau".