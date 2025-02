Entre tradition culinaire et engagement citoyen, Kate et William retrouvent le Pays de Galles pour une occasion spéciale

Le prince et la princesse de Galles ont fait leur retour au Pays de Galles pour célébrer la Saint-David, une première depuis plus d’un an.

Après plus d’un an d’absence, le prince William et Kate Middleton ont retrouvé le Pays de Galles à l’approche de la Saint-David, fête nationale célébrée le 1er mars. Depuis qu’ils ont hérité de leurs titres de prince et princesse de Galles en 2022, le couple entretient un lien particulier avec cette nation du Royaume-Uni. Leur visite, ce 26 février, a été rythmée par des rencontres chaleureuses avec les habitants et des découvertes de traditions locales.

Le couple princier a débuté sa journée sur le quai de la gare avant de se rendre au marché de Pontypridd. Là, ils ont échangé avec les commerçants locaux et ont mis la main à la pâte en confectionnant des gâteaux gallois traditionnels. Armés de rouleaux à pâtisserie, ils ont préparé ces douceurs à base d’épices et de fruits secs avant de les déguster et de les partager avec les visiteurs du marché.