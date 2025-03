Un joli cadeau: le roi Charles achète une maison de campagne à plusieurs millions d'euros pour Camilla

Le roi Charles a acquis, pour 3 millions de livres (3,6 millions d'euros), le domaine situé juste à côté de la maison de campagne de son épouse. Des rumeurs faisaient état d'une possible conversion de l'endroit en un lieu d'événements, pour célébrer des mariages par exemple. Le souverain britannique a préféré prendre les devants pour conserver un peu de sérénité alentour.

Camilla a acheté Ray Mill House dans le village de Lacock, situé dans le comté du Wiltshire (sud-ouest), en 1995, après son divorce d'Andrew Parker Bowles. À l'époque, le bien était estimé à 850.000 livres (1 million d'euros). L'épouse du Roi d'Angleterre l'utilise toujours aujourd'hui comme seconde résidence.

Le Mail on Sunday rapporte que Charles III a récemment mis la main sur la demeure voisine, le Old Mill, alors que celle-ci était sur le point d'être vendue. L'ancien propriétaire y a effectué dernièrement quelques rénovations qui ont suscité l'inquiétude du voisinage. Il a notamment transformé un ancien garage en appartement de vacances confortable, le Pear Tree Loft, qui pouvait être loué sur Airbnb et Booking.com pour 157 livres (190 euros) la nuit.