Dans "L'Amour est dans le pré", Vivianne fond en larme après cette confession: "C'est quelque chose qui n'était pas facile"

Lors d’une discussion intime avec Guy, un autre agriculteur, Roger revient sur cet instant décisif : "Tu sais, on a déjà été un peu creusés dans les émotions. On a fait couler des larmes. Je devais annoncer quelque chose qui n'était pas facile à Viviane, que j'ai été opéré de la prostate."

"Il y a des dégâts collatéraux"

Plus tôt, Roger avait pris son courage à deux mains pour partager son histoire avec Viviane. "On m'a découvert, il y a trois ans, un cancer de la prostate. Je me sens en parfaite santé. Il y a un peu les dégâts collatéraux de ce genre d'opération, et notamment au niveau intime. Donc, voilà, j'espère que ça ne t'effraye pas."

Face à cette confidence, Viviane réagit avec une tendresse : "Ça ne m’effraye pas du tout, et je ne vais pas m’éterniser sur le sujet. Je te dirai qu’une seule chose..." Mais l’émotion est trop forte, et ses mots se brisent.

Elle finit par déclarer, entre les larmes : "Est-ce que quelque chose pourrait mettre un frein à l’amour, quel que soit le problème ?" Pour elle comme pour Roger, la réponse est claire et immédiate : "Non."

Cet échange, aussi bouleversant que sincère, marque un tournant dans leur relation. Viviane et Roger scellent cet instant d’un baiser chargé d’émotion.

