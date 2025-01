"Il n'avait pas lieu d'être": l'entraineur de Genk remonté après le penalty décisif accordé à Bruges en Croky Cup

À un quart d'heure du terme, Christos Tzolis a offert la victoire au Club sur penalty pour une faute de Mujaid Sadick sur Ferran Jutgla. Lawrence Visser, l'arbitre de la rencontre, avait d'abord indiqué une sortie de but avant d'être appelé par le VAR et d'accorder un penalty.

"Si j'étais arbitre, je ne laisserais pas un tel penalty décider d'une telle affiche", a réagi Fink en conférence de presse. "C'est dommage de perdre car nous n'avons pas fait un mauvais match. Cela aura peut-être pu être mieux mais je ne suis pas mécontent. Nous inscrivons un beau but et Bruges n'a marqué que sur phases arrêtées. Le penalty n'avait pas lieu d'être. Il y a plein de contacts comme celui-là pendant un match. J'attends plus d'un arbitre dans une telle soirée. Ce n'est pas un simple match, c'est une demi-finale. C'est une décision cruciale. C'est regrettable."