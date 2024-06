La vente des billets pour le huitième de finale contre la France débutera jeudi à midi

La vente des 6.000 billets pour ce match est exclusivement réservée aux membres du fan club officiel du 1895 et se déroulera en cinq vagues. Les supporters qui ont assisté le plus souvent aux matches dans le passé seront les premiers à pouvoir acheter un ticket.

"Toutes les personnes membres du fanclub officiel 1895 au 31 mars, recevront un code en vue de commander un ticket. À l'instar de la vente des tickets pour la phase de groupes, les supporters seront placés dans l'une des cinq vagues sur la base d'un classement déterminé par le nombre de matches auxquels ils ont assisté. Plus le nombre est élevé, plus le nombre de points est important. Et donc plus les supporters auront plus rapidement accès à la plateforme de ticketing", a expliqué l'URBSFA.