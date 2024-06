Tielemans buteur après 73 secondes contre la Roumanie: "Le but rapide nous a libérés"

Tielemans a trompé Florin Nita d'une frappe puissante à l'entrée du grand rectangle pour inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la Belgique dans un grand tournoi. "On est content", a confié Tielemans au micro de la RTBF après la rencontre. "On a souffert même si on aurait pu marquer plus. C'est encore un point que nous devons travailler pour nous mettre à l'abri plus tôt. Dès le début de match, on savait qu'on devait mettre de l'intensité. On a les qualités pour faire la différence à n'importe quel moment. Le but rapide nous a libérés."

Les Diables ont dû attendre la 80e minute pour inscrire le deuxième but grâce à leur capitaine Kevin De Bruyne alors que Lukaku avait vu son but être annulé quelques minutes plus tôt. "À la mi-temps, on s'est dit qu'on devait marquer rapidement mais malheureusement, on a encore un but annulé. Finalement, une superbe action de Koen (Casteels, ndlr.) et Kevin nous permet de tuer le match. Pour Romelu, c'est important qu'il marque et qu'il se crée des occasions. Il doit juste être un centimètre plus bas", a souri le joueur d'Aston Villa.