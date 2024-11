Une dernière claque pour refermer la Ligue des Nations: revivez la terrible défaite des Diables Rouges contre Israël

Malgré la défaite face à Israël (1-0) à l'occasion la sixième et dernière rencontre du groupe A2 de la Ligue des Nations de football dimanche soir à Budapest, les Diables Rouges ont néanmoins assuré leur ticket pour les barrages de la Ligue A/B. Yarden Shua a inscrit l'unique but de la rencontre dans les derniers instants (86e, 1-0).

Avec ce résultat, la Belgique reste troisième de son groupe avec 4 points, soit autant qu'Israël qui termine à la quatrième et dernière place et qui est automatiquement relégué en Ligue B. Le tirage au sort pour les barrages aura lieu le 22 novembre prochain à midi. A l'issue des matchs de dimanche soir, la Grèce et l'Autriche ont validé leur statut de barragiste en tant que deuxième de leur groupe en Ligue B. Le match aller aura lieu le 20 mars. Les Diables Rouges disputeront le match retour à domicile trois jours plus tard. Sous Domenico Tedesco, les Diables Rouges comptent un bilan de deux victoires sur leurs dix derniers matchs, dont six défaites.

Un bilan difficile

La première occasion, peu dangereuse, de la rencontre était en faveur des Diables Rouges par Arne Engels. Le joueur du Celtic, seul à l'entrée du rectangle, a tenté sa chance mais son ballon enroulé n'a pas du tout inquiété Daniel Peretz (5e). Quelques minutes plus tard, Leandro Trossard a tenté sa chance sur coup franc mais le dernier rempart israélien s'employait pour le dévier (9e). Les Diables avaient le pied sur le ballon en ce début de match et Dodi Lukebakio a offert à son équipe sa troisième occasion dans ce premier quart d'heure. Le joueur de Séville a poussé son défenseur avant de rentrer pied gauche et d'envoyer une frappe légèrement enroulée mais non cadrée (14e).