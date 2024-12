De bonnes nouvelles à Anderlecht: Thorgan Hazard et Jan Vertonghen sont de retour dans la sélection

Anderlecht pourra compter avec deux retours de choix pour affronter Dender ce vendredi soir: Jan Vertonghen et Thorgan Hazard. Blessés depuis moins longtemps, Sardella et Dreyer sont également de la partie.

Jan Vertonghen et Thorgan Hazard sont de retour dans la sélection d'Anderlecht après une longue absence. Les deux joueurs figurent dans le groupe de l'entraîneur David Hubert en vue du match de championnat programmé vendredi contre Dender.

Hazard, 31 ans, était, lui, absent depuis huit mois en raison d'une blessure aux ligaments croisés survenue lors de la troisième journée des Champions' playoffs la saison passée contre l'Union Saint-Gilloise.

Anderlecht enregistre également les retours de Killian Sardella, qui a manqué les quatre derniers matchs de championnat à cause d'une blessure à la cheville, et d'Anders Dreyer, absent à Genk dimanche passé pour cause de maladie.

Thomas Foket, blessé à l'orteil, est indisponible tout comme Mario Stroeykens, qui se remet d'une blessure à la cheville.