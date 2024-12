"Il a gagné ses galons de superstar": nos consultants sont tombés amoureux d'un jeune Diable Rouge, intenable en Italie

Charles De Ketelaere continue de marcher sur l'eau. De quoi séduire et rassurer nos consultants, réunis dans le Vestiaire, qui n'ont pas caché leur bonheur de voir le Diable Rouge évoluer à un tel niveau.

Charles De Ketelaere marche littéralement sur l'eau. Le jeune Diable Rouge brille à l'Atalanta, en Italie, où il totalise 10 buts et 9 passes décisives cette saison. Il a encore inscrit un doublé hier contre Emploi, offrant une victoire importante à son équipe, en lutte pour le titre dans son championnat.

Âgé de 23 ans, ce talent de notre football continue de briller et enchaîne les bonnes performances. Ce qui plaît beaucoup à nos consultants, qui veulent le voir s'imposer en sélection. "Sur son année 2024, c'est 20 buts et 16 passes décisives. C'est le présent et le futur de notre équipe nationale", se réjouit par exemple Kevin Sauvage. "Aujourd'hui, il a un coach qui lui donne toute la confiance dont il a besoin. Je pense qu'à l'AC Milan, l'étape était un peu trop grande. Il a gagné ses galons de superstar en Italie. Il performe chaque semaine, il a les stats avec lui. La presse aussi commence à être avec lui. Il a la classe", rappelle de son côté Silvio Proto.