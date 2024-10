"Baby Soon": l'annonce géniale d'Erling Haaland, qui va devenir papa pour la première fois

En Norvège, Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 34 buts en 36 rencontres, dépassant les 33 buts de Jorgen Juve de 1928 à 1937. Le joueur de City s'est offert un doublé (7e, 23e) lors de la victoire norvégienne à domicile contre la Slovénie (3-0). Alexander Sorloth a également marqué (52e). La Norvège, 7 points, garde la tête du groupe B3.

La soirée s'est aussi conclue sur une annonce pour le joueur de Manchester City ! L'attaquant a annoncé, après la rencontre, qu'il allait devenir papa. Lui est sa compagne attendent leur premier enfant. Pour le révéler, Haaland a posé avec un ballon sous son maillot et un pouce en bouche. "Baby soon", a-t-il ensuite écrit sur son compte X. Une bien belle nouvelle pour le joueur de 24 ans et sa compagne, Isabel Haugseng.