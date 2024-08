Foot: la Ligue 1 accueille DAZN avec fébrilité

Déjà incapable d'atteindre le milliard d'euros annuel tant espéré pour les droits TV au moment de l'appel d'offres lancé à l'automne 2023 et finalement infructueux, la Ligue doit désormais se débattre avec les interrogations et la colère des supporters.

Des arguments contestés par Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, spécialiste de l'économie du sport.

"Je m'interroge sur la capacité de cette offre à trouver son public, a-t-il indiqué à l'AFP. Si on veut avoir la totalité de la Ligue 1 avec la Ligue des champions, on n'est pas loin de 70 euros. Ce qui est curieux aussi c'est que DAZN ne montre pas d'ambition sur le plan éditorial avec des matches, en dehors de trois affiches, commentés depuis une cabine. Cela interpelle et ce n'est pas de nature à engager les gens à s'abonner. Cela semble vouloir dire qu'ils ne sont pas complétement convaincus par le modèle et veulent limiter la prise de risque".

- Le spectre de Mediapro -

Pour le football français, le spectre d'un nouveau fiasco ressurgit, quatre ans après la défaillance spectaculaire de Mediapro. Mais le dirigeant de DAZN, qui compte séduire 1,5 millions d'abonnés d'ici six mois, balaie le risque, même si le contrat avec la LFP est assorti d'une clause de sortie au bout de deux ans.