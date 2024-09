Genk s'impose 0-2 à Anderlecht et prend la tête du championnat

En s'imposant 0-2 mardi soir à Anderlecht en match d'alignement de la 5e journée de Jupiler Pro League, Genk a remporté une cinquième victoire consécutive en championnat et prend la tête du classement. Mujaid Sadick et Noah Adedeji-Sternberg ont marqué les buts limbourgeois.

Après sept journées, Genk prend la tête du classement avec 16 points, trois de plus que le Club Bruges. Anderlecht, qui enchaîne un troisième match sans victoire et signe sa première défaite de la saison, est quatrième (12 points).

En deuxième mi-temps, Anderlecht a remis le pied sur le ballon mais n'est pas parvenu à se créer d'occasions dangereuses. Pour Genk, Sor a manqué le cadre, lancé seul face au but mauve (69e). Les Genkois ont finalement fait le break à la fin du temps réglementaire, Hyeon-Gyu Oh récupérant le ballon à l'épaule face à Zanka et transmettant rapidement à Adedeji-Sternberg, qui a poussé le ballon dans le but vide (86e, 0-2).

À l'occasion de la 8e journée, les Mauves retrouveront le Lotto Park pour la réception de Charleroi dimanche et Genk recevra Dender samedi.